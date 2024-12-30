Пхеньян, 31 декабря, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и пожелал в 2025 году победы армии и народу РФ над неонацистами, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

Северокорейский лидер в поздравительном письме отметил, что победа России в войне XXI века над неонацистами станет великой.

Ким Чен Ын пожелал Владимиру Путину достижения ещё больших успехов в ответственной и тяжёлой деятельности руководства страной. Россиянам он пожелал в 2025 году процветания, благосостояния и счастья.

«Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина — самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики послал ему горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии», — сообщило ЦТАК.

Также Ким Чен Ын в поздравлении отметил готовность КНДР работать с Россией над укреплением всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с рождественскими и новогодними праздниками.

Также президент РФ поздравил и других лидеров дружественных стран, среди которых президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент и премьер Индии Драупади Мурма и Нарендра Моди, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНДР Ким Чен Ын и многие другие.

Дмитрий Песков сообщил, что президент не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством.