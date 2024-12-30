Киев, 31 декабря, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Тарифы на транспортировку газа через Украину с 1 января 2025 года увеличатся на 305% — в четыре раза. Об этом 30 декабря написало агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ на Украине

Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), как и обещала в начале декабря, приняла решение о таком масштабном повышении тарифов.

«С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза. Рост связан с прекращением транзита российского газа и падением доходов оператора газотранспортных систем Украины», — пояснило издание.

Отмечается, что это вынужденная мера, так как в 2024 году 85% доходов были получены от транспортировки российского газа и только 15% остались от внутренних заказчиков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что продолжение поставок российского газа через Украину в 2025 году будет невозможно из-за того, что Киев направил в суд иск к «Газпрому» за то, что компания не поставляет топливо по газопроводу, перекрытому украинской стороной. Российский лидер назвал бредом позицию киевских властей.

7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Россией истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет.

Киевский режим отказом от транзита газа в Европу хотел унизить Россию и заставить её пойти на невыгодные переговоры, отмечал в беседе с ИА Регнум директор Института нового общества экономист Василий Колташов.