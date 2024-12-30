Над Севастополем сбито несколько воздушных целей
ВС России отражают атаку ВСУ на Севастополь: сбито несколько воздушных целей
Севастополь, 31 декабря, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Над акваторией Чёрного моря в Севастополе ночью 31 декабря российские военные сбили несколько воздушных целей, а также один безэкипажный катер в отдалении от берега.
«Военные отражают атаку укронацистов. Уже сбито несколько воздушных целей над морем и один безэкипажный катер в отдалении от берега», — написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он призвал всех не снимать и не выкладывать работу российских средств ПВО.
Как сообщало ИА Регнум, в Чёрном море российские военные ночью 31 декабря отразили попытку ВСУ атаковать надводными беспилотниками, информировал Развожаев.
Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ, сообщил 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.