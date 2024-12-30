Москва, 31 декабря, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Атака беспилотников ВСУ на здание районной больницы в городе Алёшки Херсонской области является циничным и кровавым преступлением, которым киевский режим в очередной раз показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что Россия решительно осуждает очередное кровавое преступление ВСУ. Организаторы и исполнители этой и других атак Украины по мирным объектам понесут неотвратимое наказание, отметила Захарова.

«Обстрелы населённых пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — говорится в опубликованном заявлении Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ призвала иностранные государства и профильные международные структуры решительно осудить жестокий теракт киевского режима и публично дистанцироваться от Украины и её западных кураторов.

Как передавало ИА Регнум, украинский беспилотник атаковал Центральную районную больницу в городе Алёшки Херсонской области. Погиб заместитель главного врача, сообщил 30 декабря губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, целью варварской атаки киевского режима был главный врач больницы Владимир Харлан, переживший уже второе покушение. Он получил тяжёлые осколочные ранения.

ВСУ атаковали город Алёшки 6 декабря с помощью беспилотников-камикадзе. В результате атаки погибли три мирных жителя, ещё четверо получили тяжёлые ранения. Сальдо назвал атаку со стороны Украины бесчеловечной и подчеркнул, что она была направлена именно против мирного населения.