Севастополь, 31 декабря, 2024, 01:39 — ИА Регнум. В Чёрном море российские военные ночью 31 декабря отразили попытку ВСУ атаковать надводными беспилотниками. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Чёрное море

При отражении атаки в городе были слышны громкие звуки.

Развожаев уточнил, что, по предварительной информации, уничтожен один вражеский безэкипажный катер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Развожаев сообщил, что подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ, проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.