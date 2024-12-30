ДНР, 31 декабря, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Украинские военные в паническом страхе бегут из-под Дзержинска (Торецка) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на радиоперехват разговоров ВСУ.

ИА Регнум ВС РФ, Торецк

Отмечается, что украинский офицер с позывным Моряк принимает «панические доклады» от военных с передовой в районе Торецка, их атакуют бойцы 132-й бригады 51-й армии Южного военного округа.

В радиоперехвате боец с позывным Курьер кричит офицеру, что они вынуждены отступать, у них есть раненый с позывным Енот. В ответ Моряк матерится, уточняет, что с подчинённым, и приказывает «устранить» раненого, потом снять с него турникет. После этого Курьер уже не отвечает, Моряк много раз просит его выйти на связь.

Как сообщало ИА Регнум, военные 101-й бригады охраны генштаба Вооружённых сил Украины сдались в плен российским военным в Дзержинске.

29 декабря российские силовики очистили от украинских войск посёлок Шевченко, расположенный к югу от Красноармейска в ДНР.

ВСУ испытывают серьёзные проблемы и положение ухудшается по всей линии фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. Украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава и вооружений. По его словам, сложившаяся ситуация затрудняет для ВСУ продолжение боевых действий.