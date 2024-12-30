Орел, 30 декабря, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Вечером 30 декабря в небе над Орловской областью силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава области отметил, что информация о пострадавших при инциденте и повреждённых объектах не поступала. На месте падения обломков работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ, проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ночью 29 декабря дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом. Затем в течение дня были сбиты ещё шесть украинских дронов: три — над Ростовской областью, два — над Брянской и один — над Орловской областью.