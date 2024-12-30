Пласт, Челябинская область, 30 декабря, 2024, 22:24 — ИА Регнум. В числе российских военных, освобождённых накануне Нового года из украинского плена, есть житель города Пласта Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека на Урале Юлия Сударенко.

Telegram / Юлия Сударенко, уполномоченный по правам человека в Челябинской области

Известно, что уралец — многодетный отец из Пласта.

«Уходящий год завершается прекрасными новостями — в результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! Вместе с родственниками мы ждём возвращения, верим в лучшее и благодарны всем, кто занимается этой большой работой!» — написала Сударенко в Telegram-канале.

В частности, омбудсмен выразила особую благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938784" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих

Как сообщало ИА Регнум, Россия вернула из украинского плена 150 бойцов, взамен Киеву передали 150 военнопленных ВСУ, информировали 30 декабря в Минобороны РФ.

19 октября из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Россия передала Украине 95 человек. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября — тогда на родину вернулись 103 российских военнослужащих.

2 декабря Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать. Она отметила, что Киев продолжает затягивать обмен пленными, притом что украинцы находятся в России уже более года.