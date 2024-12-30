Лисичанск, ЛНР, 30 декабря, 2024, 21:28 — ИА Регнум. В Лисичанске Луганской Народной Республики семеро подростков получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА Регнум

ЧП произошло в районе завода «Стекольный», рассказал Пасечник в своём Telegram-канале.

«Трое пострадавших госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, ещё четверо — в другие медицинские учреждения региона. Медики оказывают подросткам всю необходимую помощь», — написал глава ЛНР.

Подробности происшествия уточняются, добавил Пасечник.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Стаханове (ЛНР) подросток, подобрав заминированную детскую игрушку, получил серьёзные ранения — осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья.

В декабре военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские формирования произвели дистанционное минирование Серебрянского лесничества в ЛНР боеприпасами кассетного типа с противотанковыми минами производства ФРГ. Марочко напомнил, что ранее украинские военные уже использовали такие боеприпасы, однако практически не применяли их в течение последнего времени. Увеличенный расход боеприпасов и большая площадь минирования может говорить о свежих поставках ВСУ оружия НАТО, отметил эксперт.