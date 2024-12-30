Москва, 30 декабря, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтия шейха Равиля Гайнутдина могут наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщил со ссылкой на информированный источник член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Сергей Карпухин/ТАСС

Гайнутдин ранее говорил, что решение совета улемов (ученых-богословов) ДУМ разрешить мусульманам заключать до четырёх религиозных браков якобы не нарушает светского законодательства, также с представителями ДУМ связаны некоторые другие нарушения закона, отметил Кабанов.

«Хочется напомнить, что именно возглавляемая Равилем Гайнутдином религиозная организация дала нашей стране самое большое количество экстремистов, её духовных лидеров, о чём недавно был уведомлен Следственный комитет. Именно его ученики активно и публично выступают в защиту ношения никабов и многожёнства, за что прокуратура внесла им уже четыре официальных предостережения», — написал Кабанов в своем Telegram-канале.

По некоторым данным, инициатива о награждении муфтия может быть связана с недавним юбилеем Гайнутдина (ему исполнилось 65 лет), но награды такого уровня дают не за выслугу лет, а за заслуги, добавил глава Национального антикоррупционного комитета.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря совет улемов позволил мужчинам-мусульманам заключать до четырёх религиозных браков (никахов). После вынесения Генпрокуратурой представления из-за фетвы, противоречащей законодательству России и основам государственной семейной политики, решение было отозвано.

Кабанов ранее назвал слишком позитивной реакцию на отзыв фетвы о многожёнстве. Он отметил, что провокаторы провели относительно успешную антироссийскую информационную акцию и получили всего лишь предупреждение вместо уголовного расследования за попытки изменения конституционного строя страны.

В сентябре исламовед Роман Силантьев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина инициировать запрет Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман. Эксперт отметил, что структуры, подконтрольные Гайнутдину, являются наиболее криминализированными религиозными организациями страны.