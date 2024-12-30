Москва, 30 декабря, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Планы властей Польши по строительству дороги к Калининградской области для обеспечения возможности оперативной переброски войск являются абсурдными, заявил в понедельник, 30 декабря, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О соответствующем намерении Варшавы ранее рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Дущик.

«Единожды встав на рельсы абсурда, Польша никак не может остановиться. Русофобия в самой Польше и страшилки об угрозах со стороны России, активно распространяемые в НАТО, заставляют Варшаву идти на такие странные и иррациональные меры. Многое из этого, безусловно, делается намеренно демонстративно: пропаганда в Польше пытается настроить общественность на будущий конфликт с Россией», — сказал Белик в разговоре с RT.

При этом он предположил, что вступать в прямое противостояние с Россией Польша не рискнёт, поскольку у неё нет для этого ни смелости, ни ресурсов. Депутат также заявил, что большинство жителей Польши не хотят военной конфронтации с Россией.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания замглавы МИД Польши о новой дороге для переброске войск, предположила, что в Варшаве уже начали отмечать Новый год.

В ноябре премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава в рамках программы «Восточный щит» начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией. Протяжённость границы Польши с Калининградской областью составляет около 200 км. Программа «Восточный щит» предусматривает рытьё 800 км рвов, создание минных полей и установку противотанковых ежей. Также планируется организовать систему видеонаблюдения.