Москва, 30 декабря, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Россия призывает международные организации отреагировать на террористическую атаку со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением беспилотника на больницу города Алёшки в Херсонской области, заявила 30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД призвала международные структуры решительно осудить атаку со стороны ВСУ. Захарова добавила, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений Киева понесут наказание в соответствии с российским законодательством.

Ранее 30 декабря ИА Регнум передавало, что украинский беспилотник атаковал Центральную районную больницу в городе Алёшки. Погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов.

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что целью противника был главный врач больницы Владимир Харлан, переживший уже второе покушение. Харлан получил тяжёлые осколочные ранения.

Ранее, 6 декабря, украинские военные атаковали Алёшки с помощью беспилотников-камикадзе. В результате погибли три мирных жителя, ещё четверо получили тяжёлые ранения.

В августе пять украинских беспилотников атаковали Алёшкинскую ЦРБ, пострадала медсестра. Помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения.