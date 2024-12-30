Москва, 30 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, смогут избежать депортации, если они заключили контракт с Министерством обороны РФ и пошли на военную службу. Это следует из указа, который подписал российский президент Владимир Путин.

Александр Полегенько/ТАСС

Документ опубликован на портале официальных правовых актов. В указе сказано, что в отношении иностранцев, служащих в рядах в Вооружённых сил РФ, не могут быть применены депортация, реадмиссия или запрет на въезд в Россию.

Также для такой категории приезжих нельзя будет сократить срок временного пребывания на российской территории. Помимо этого, правоохранительные органы РФ не смогут признавать нежелательным пребывание указанных лиц в России.

Вместе с тем иностранец может лишиться подобной защиты, если будет уличён в экстремизме, терроризме или посягательстве на общественный порядок.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей. Согласно указу, иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, могут подавать заявление о приёме в гражданство России.

Также в рамках этого закона подавать заявление могут иностранные граждане, уволенные в период СВО с военной службы по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста или по истечении срока контракта. В конце июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проинформировал, что почти 10 тыс. иностранцев, получивших гражданство России, стали участниками специальной военной операции.

В августе Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. Документ также синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учёт и получения им российского паспорта. Для этого предусмотрена обязанность органов МВД предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство РФ.