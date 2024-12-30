Пермь, 30 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Российский артист, иллюзионист Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила пресс-служба театра «Данилин».

РИА Новости/А. Левин

«Сегодня, 30 декабря, не стало народного артиста РФ, почётного гражданина города Перми, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина. Коллектив театра «Данилин» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Данилина», — сказано в сообщении.

О времени и дате прощания с артистом будет объявлено позднее, сообщила также пресс-служба.

Данилин родился в 1951 году. Он окончил Пермской институт культуры, работал в областной филармонии. В 2011 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Данилин — основатель иллюзионного театра Пермского края, который носит его имя. Он регулярно выступал с гастролями, а в 1991 году получил Гран-при Всемирного конгресса иллюзионистов.

В 2003 году артист получил звание Почётного гражданина Перми за вклад в развитие культуры, воспитание и благотворительную деятельность. Он входил в состав жюри Всероссийского фестиваля детских любительских цирковых коллективов.