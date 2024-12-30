Нью-Дели, 30 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Спасатели в штате Раджастхан на северо-западе Индии уже шестой по счёту день пытаются спасти девочку, которая упала в скважину глубиной 200 метров. Об этом сообщило 30 декабря The Times of India (TOI).

The Times of India

«Операция по спасению трёхлетней Четны, упавшей в скважину… продолжается шестой день», — отметили журналисты.

В публикации уточняется, что около недели назад ребёнок оказался на глубине 45 метров. Девочка находилась без пищи более 130 часов. В статье утверждается, что ребёнок не подаёт признаков движения уже пять дней.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2019 года в городе Малага на юге Испании двухлетний ребёнок упал в узкую шахту колодца глубиной 110 метров. Спасители проводили масштабную операция по вызволению мальчика. Он пережил падение с 80-метровой высоты и подавал признаки жизни. Спасители нашли его мёртвым через 13 дней операции.