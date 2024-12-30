Киев, 30 декабря, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Российские войска смогут пробиться к Днепру, ведь украинское государство перестало существовать, превратившись в подобие концлагеря. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-командир 3 роты 134 батальона теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Шилов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Могут и до Днепра дойти. А почему? Потому что в нашей стране творится непонятно что. У нас на данный момент весь фронт держится только на помощи украинского народа. В нашей стране государство как таковое прекратило существование», — приводит его слова украинское издание «Страна. ua».

Шилов раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он, во-первых, не подготовился должным образом к боевым действиям с Россией, несмотря на то, что Запад его об этом предупреждал, а во-вторых, за то, что решил провести авантюрную операцию в Курской области, стянув туда лучшие военные силы и технику страны, которые в итоге потерпели поражение.

По его словам, сейчас страна превратилась в концлагерь, а после поражения в конфликте «Украины может не быть».

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье заявил, что 2024 год стал трагическим для Зеленского. По словам политика, глава киевского режима утратил свою легитимность, отказавшись проводить в стране президентские выборы, затем ввязался в курскую аферу, а также пытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности. Единственным легитимным органом власти в этой стране сейчас является Верховная рада, отметил российский лидер.