Вашингтон, 30 декабря, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Высокий уровень инфляции, западные санкции и потеря контроля над нефтяными месторождениями мешают новым властям Сирии в восстановлении экономики страны, отметили в своей публикации в понедельник, 30 декабря, обозреватели издания The Wall Street Journal (WSJ).

Global Look Press/Oliver Gerhard/imageBROKER.com

Новые власти Сирии намерены строить свободный рынок, перезапустить нефтяную промышленность и наладить международное сотрудничество, однако это будет непросто, сказано в материале. Журналисты напомнили, что курс сирийского фунта к доллару за время военных действий в стране снизился в 260 раз.

«Нам нужны знания и опыт для ведения бизнеса, нам нужны технологии, нам нужно много всего. Особенно нам нужно, чтобы сняли санкции, чтобы банковская система работала должным образом и двигалась вперёд», — заявил WSJ вице-президент Торговой палаты Дамаска Мохаммад Халлак.

Расходы, необходимые на восстановление Сирии, издание оценило в 400 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад не смог справиться с социальными проблемами в стране, в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии.

Министр подчеркнул, что именно удушение экономики Сирии способствовало социальному напряжению в стране, а Дамаску приходилось прибегнуть к непопулярным мерам, включая снижение субсидий на социально значимые товары и услуги.

8 декабря Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Спустя два дня вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».