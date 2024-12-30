Сухум, 30 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 млрд рублей, сообщил 30 декабря исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Финансовая помощь Российской Федерации, как и прежде, формируется на основе достигнутых договоренностей, соглашений, отраслевых межправительственных договоров», — уточнил он.

Делба рассказал об этом депутатам абхазского парламента, которые в первом чтении приняли бюджет страны на 2025 год. Согласно главному финансовому плану Абхазии, доходы республики в следующем году составят 17,35 млрд рублей, расходы — 17,49 млрд рублей.

И. о. министра также уточнил, что большая часть российской помощи (5 млрд рублей) власти планируют направить на социально-экономическое развитие страны, включая софинансирование зарплаты работников бюджетной сферы.

Как сообщало ИА Регнум, с сентября Россия приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии, кроме пенсий. 3 декабря депутаты парламента Абхазии отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для массовых протестов в республике. Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Оппозиция Абхазии, в свою очередь, сочла, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере её экономического суверенитета.

9 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить соцвыплаты в республике.10 декабря пресс-секретарь прездента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские и абхазские власти продолжат обсуждение всех имеющихся тем, среди которых соглашение об инвестиционных проектах и социальное обеспечение жителей указанной республики.

23 декабря РФ начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию по просьбе абхазской стороны. 30 декабря исполняющий обязанности главы Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика собирается прилагать усилия для укрепления отношений с Россией.