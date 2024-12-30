Кингисепп, Ленинградская область, 30 декабря, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Трое подростков в городе Кингисеппе Ленинградской области потушили снегом пламя Вечного огня на мемориале «Роща Пятисот». Об этом 30 декабря сообщает Telegram-канал «112».

ЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Действия несовершеннолетних попали на видео. На кадрах можно заметить, как подростки подбегают к мемориалу и кидают снег в элемент сооружения.

Полиция уже установила личности детей. С ними и их родителями проведена беседа. Материалы проверки, проведённой сотрудниками правоохранительных органов, переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2023 года трое школьников-иностранцев забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Из-за действий несовершеннолетних пламя погасло. Во время проверки выяснилось, что семьи, в которых проживают эти дети, находились в России с нарушением миграционного законодательства.

В ноябре 2023 года в Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня на площади Памяти Героев. В марте того же года несовершеннолетний бросил огнетушитель в Вечный огонь в городе Можайске Московской области. В результате прогремел взрыв. Подростка поставили на профилактический учёт.