Москва, 30 декабря, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Позиция России по поводу организуемого Украиной «саммита мира» является последовательной. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум. По словам эксперта, Россия готова к переговорам, а не к обсуждению формулы главы киевского режима Владимира Зеленского.

Артур Лебедев/ТАСС

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия не будет принимать участие в так называемом «саммите мира» по Украине. Министр напомнил, что данная позиция России звучит уже не в первый раз и она не зависит от того, получит Россия приглашение или нет.

«Мы не собирались участвовать и в первом саммите, куда нас и не приглашали. Тогда же заявляли, что не собираемся даже обсуждать эту формулу мира, которую пытается протолкнуть Зеленский. Наша позиция в этом плане последовательна. Мы готовы к переговорам, о чём заявлял и президент России Владимир Путин, и Сергей Лавров, при этом у нас есть база, на которой мы можем вести переговоры — это стамбульские соглашения, но с учётом изменений на поле боя»,— пояснил политолог.

Корнилов напомнил, что на первый «саммит мира» под разными предлогами старались созвать как можно больше стран. Однако в итоге встреча ни к чему не привела.

«Я надеюсь, что те, кто решил поучаствовать в этом шоу под названием первый «саммит мира», поняли, что с этими шулерами дела иметь нет никакого смысла. Потому что никто так и не понял, что обсуждали, ради чего собирались и зачем было выброшено столько денег. Поэтому в последний момент некоторые солидные страны, такие как Китай, отказались от участия в этой пародии»,— сообщил эксперт.

Что касается вероятности проведения второго «саммита мира» без России, то политолог считает, что он может состояться. Собеседник подчеркнул, что это возможно только в том случае, если Зеленского до этого момента не спишут окончательно.

«Могут люди собраться — опять поговорить, опять поддержать [Украину], опять осудить Россию. Представительство стран на этом саммите может быть чуть ниже, чем на первом. Но главное это то, что, во-первых, все ждут прихода избранного президента США Дональда Трампа. Все знают, что Трамп и его команда готовят некие предложения для прекращения боевых действий на Украине. И мы это знаем. Но и все понимают, что этот вопрос будет решаться в прямых переговорах между США и Россией. Поначалу без участия Украины», — объяснил Корнилов.

Сергей Лавров, комментируя отношение России ко второму «саммиту мира», отметил, что за заявлениями Владимира Зеленского в Москве следить перестали. По словам эксперта, дело вовсе не в том, что Зеленский уже давно нелегитимен, так как в России следят за разными политиками независимо от их статуса.

«Мы же видим, как Зеленский умудряется в одной и той же речи делать противоречивые заявления, которые перечёркивают всё им сказанное до этого. В последнее время человек ведёт себя совершенно неадекватно, что почувствовали и его спонсоры, хозяева, союзники. Мы помним, как даже президент США Джо Байден, не совсем адекватно воспринимающий окружающую ситуацию, в последний момент отказался от встречи с Зеленским. И затем полетел лично встретиться с лидерами европейских государств обсудить без Зеленского, что делать с Украиной и с этим человеком, потерявшим всякую адекватность, человеком, которого они всё ещё называют президентом»,— заключил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина в ближайшее время готова провести новый саммит по «формуле мира» главы киевского режима.

31 октября Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать тупую «формулу мира» Зеленского. Шизофренический «план победы» и формулы украинского политика о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл «план победы» Зеленского проявлением нервозности. Все планы сводятся к попыткам как можно скорее втянуть в конфликт западные страны, отмечал спикер Кремля.

Президент Путин 26 декабря заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Глава государства напомнил, что в 2021 году действующий президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет, однако в контексте исторических расстояний и сроков это одно мгновение.

Ранее российский лидер отмечал, что одним из условий Москвы для переговоров с Киевом является его официальный отказ от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать сложившиеся территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.