Москва, 30 декабря, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин учредил президентские стипендии для российских спортсменов и тренеров. Соответствующий указ, который подписал глава государства, опубликовали на портале официальной правовой информации.

Администрация Президента России

Максимальный размер регулярных денежных выплат составит 60 тыс. рублей. Её будут индексировать ежегодно с учетом уровня инфляции в стране.

Такие выплаты будут предоставляться участникам Олимпийских и Параолимпийских игр, победителям всероссийских и международных турниров, а также ряду других категорий спортсменов. Всего предусмотрено 4 тыс. стипендий.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему верна спортивным идеалам. По словам российского лидера, страна продолжит продвигать их у себя и в мире.

Президент также подчеркнул, что в РФ будет и дальше создаваться инфраструктура, доступная людям разных возрастов и уровней физической подготовки. Кроме того, Путин отметил, что календарь соревнований останется насыщенным. Глава государства уточил, что в графике будут и любительские, и массовые, и региональные, и крупные международные турниры.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Владимир Путин всегда уделяет внимание развитию отечественного спорта. Представитель Кремля уточнил, что российский лидер считает этот вопрос важным.