Вашингтон, 30 декабря, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник, 30 декабря, назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «чемпионом всех времён» по ограблениям.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Маск отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X (быв. Twitter), который, комментируя выделение США пакета военной помощи Украине на $2,5 млрд, написал, что Зеленский совершил «одно из величайших ограблений [США] всех времён».

«Чемпион всех времён», — написал в свою очередь Маск.

Как передавало ИА Регнум, уходящий президент США Джозеф Байден ранее 30 декабря объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для ВСУ и $1,22 млрд в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности.

В этот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон выделит киевскому режиму ещё $3,4 млрд в качестве бюджетной помощи.

Избранный президент США Дональд Трамп в сентябре назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». Глава киевского режима при каждом визите в Вашингтон уезжает с миллиардами долларов, отметил Трамп.

Маск в декабре отмечал, что Украине давно нужно было заключить мирное соглашение с Россией. Так он прокомментировал сообщения о приближении подразделений ВС РФ к Красноармейску в ДНР.