Москва, 30 декабря, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Квоты на ввоз в Россию семян из недружественных стран продолжат действовать до конца 2025 года. Об этом сообщило 30 декабря правительства РФ.

Keystone Press Agency

«Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря», — уточнили в пресс-службе органа исполнительной власти.

Такие меры действуют для семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы. Общий объем таких квот в 2025 году составит 18,3 тысячи тонн.

Указанное количество рассчитал Минсельхоз в соответствии с потребностями российских сельхозтоваропроизводителей и с учётом баланса производства, импорта и экспорта семян в РФ. Отмечается, что продление действия квот поможет поддержке отечественного семеноводства и развития селекции.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2024 году. Её размер составлял 5 млн т. Квота действовала до 30 июня 2024 года включительно.