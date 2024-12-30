Курск, 30 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третью за день ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщила 30 декабря пресс-служба правительства региона.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Третья ракета ВСУ была сбита в небе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, днём 30 декабря силы ПВО сбили ещё одну ракету ВСУ в приграничном районе Курской области. О сбитии ракеты противника ранее сообщалось утром 30 декабря.

Кроме того, бойцы российской армии отразили пять атак штурмовых групп противника на курском направлении. Также 30 декабря экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

29 декабря в Минобороны РФ проинформировали, что украинские подразделения с начала вторжения в приграничные районы Курской области потеряли свыше 45,2 тыс. человек. ВС РФ также уничтожили 13 зенитных установок противника, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы и четыре РЛС сил ПВО.