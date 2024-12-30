Клин, Московская область, 30 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали трёх вандалов, которые осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов в подмосковном Клину. Об этом 30 декабря сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Все трое задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение», ― уточнил собеседник телеканала.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, обелисков…»). Следствие намерено ходатайствовать о заключении злоумышленников под стражу.

Уточняется, что преступление трое молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет совершили в ночь на 29 декабря в Клину. Дебоширы оторвали от монумента прикреплённый к нему венок и сожгли на Вечном огне. После этого злоумышленники скрылись.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала с Вечным огнём в Дербенте. В парке Воинской Славы в Дагестане неизвестный мужчина совершил противоправные действия у памятника «Скорбящая мать».

В Ставропольском 11 ноября крае задержали четверых подозреваемых в осквернении Вечного огня. Инцидент произошёл днём ранее в Невинномысске. Жители соседней республики, находясь у обелиска «Вечная слава», установленного в память о погибших в гражданской и Великой Отечественной войнах, осквернили горящий там Вечный огонь.