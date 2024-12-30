ДНР, 30 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Российские военные развернули государственные флаги в селе Новооленовка в ДНР, освобождённом от украинских сил. Кадры с бойцами ВС РФ опубликованы 30 декабря в Telegram-канале Минобороны.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Благодаря силе, отваге и героизму каждого бойца батальона «Кедр» 80-го танкового полка был освобождён пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики. Слава России, победа будет за нами!» — заявили в кадре российские бойцы.

Как сообщало ИА Регнум, Новооленовка, расположенная примерно в 15 км к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск), была освобождена в результате решительных действий подразделений группировки ВС России «Центр».

В российских силовых структурах 30 декабря сообщили, что Киев отвёл существенную часть войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью к юго-западу от Красноармейска. Подразделения ВСУ были переброшены к Новосергеевке, Новоалександровке и Надеждинке.

Telegram-канал WarGonzo опубликовал кадры с российским флагом, водружённым на крыше одной из многоэтажек в Курахово. Микрорайон Южный, а с ним и вся жилая застройка в городе, по данным канала, к утру 30 декабря были полностью зачищены от ВСУ.

29 декабря российские силовики сообщили об отходе украинских войск из посёлка Шевченко, расположенного к югу от Красноармейска в ДНР.