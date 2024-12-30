Париж, 30 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Победители летних Олимпийских игр в Париже продемонстрировали свои облезшие олимпийские медали. Фотографии с наградами в социальных сетях разместили завоевавшие бронзу в комплексной эстафете по плаванию на ОИ-2024 Клеман Секки и Йоханн Ндойе Бруар. Об этом сообщила газета L’Équipe.

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Бруар под фото почерневшей медали подписал: «Париж, 1924». В свою очередь, его коллега по эстафетной команде Клемана Секки сопроводил свою публикацию отслаивающейся медали надписью «Крокодиловая кожа».

Издание напомнило, что ещё в августе качество некоторых медалей вызвало критику американца Найджи Хьюстона, занявшего третье место в соревнованиях по уличному скейтбордингу.

Как сообщало ИА Регнум, концепт медалей организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже представили 8 февраля. Отмечалось, что выдающийся концепт сочетает в себе самый желанный предмет Игр и культовый символ Франции и Парижа — Эйфелеву башню, кусочек оригинала которой поместили в сердцевину медали.

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Медали Игр изготовил французский монетный двор по дизайну ювелирного дома Chaumet. Всего выпустили 5084 награды.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Открытие летней Олимпиады вызвало широкий резонанс по всему миру. Самый громкий скандал разгорелся из-за пародии на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на которой описан библейский сюжет последней трапезы Иисуса Христа с апостолами. Основных действующих лиц представляли «бородатые женщины» и другие представители гей-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады показала: Франция продолжает крестовый поход против самой себя, превратившись из «христианнейшей» нации в антихристианское государство.

Раскритиковали Францию и западные деятели. В частности, американский миллиардер Илон Маск эту сцену назвал вопиющим неуважением к христианам, а бывший президент США Дональд Трамп — позором.

11 августа на закрытии Олимпиады знаменосцами Алжира и Китайского Тайбэя (Тайвань) стали боксёрши-трансгендеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, взявшие первые места на ОИ в Париже в своих весовых категориях.

В общем медальном зачёте Олимпийских игр в Париже первое место заняли Соединённые Штаты Америки. В копилке национальной сборной страны 126 наград, из которых 40 золотых, 44 серебряных и 43 бронзовых.