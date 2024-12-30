Москва, 30 декабря, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Центр управления комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы будет в праздничные дни работать в усиленном режиме, сообщил 30 декабря журналистам его руководитель Евгений Балашов.

«Помимо дежурной смены, руководящий состав Центра и ситуационного зала также будет находиться на круглосуточном дежурстве», — отметил Балашов.

По его словам, в праздничные дни не ожидается низких температур, поэтому отсутствуют предпосылки для возникновения каких-либо проблем в функционировании городских инженерных систем. Аналитики центра тщательно следят за прогнозом погоды, добавил руководитель.

Центр управления КГХ, пояснил Балашов, получает информацию из более чем полусотни источников. Это информационные системы государственных и ресурсоснабжающих организаций столицы, инженерные компании, контрольно-надзорные органы, телеметрические устройства. Каждая нештатная ситуация сопровождается от момента выявления до полного устранения последствий.

Специалисты будут постоянно контролировать работу всех систем и объектов в Москве, они сделают всё, чтобы горожане провели праздничные дни с комфортом, заверил он.

Как сообщало ИА Регнум, Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. При этом ГУМ-Каток продолжит работать по расписанию.

Жители и гости столицы смогут посмотреть новогоднее обращение России президента Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина на медиаэкранах в метро и наземном транспорте.