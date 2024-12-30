Берн, 30 декабря, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выбрала Швейцарию своим председателем на 2026 год. Об этом сообщило швейцарское внешнеполитическое ведомство 30 декабря на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Ведомство выразило благодарность странам-членам объединения за оказанное доверие. В МИД также отметили, что Швейцария видит необходимость в диалоге и сотрудничестве для выработки решений, которые касаются будущего.

В 2024 году функции председателя ОБСЕ были возложены на Мальту.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Российские парламентарии отметили в заявлении, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и её членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции.

В конце сентября, на полях Генассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе указал на важность работы объединения в интересах всех стран, а не отдельных групп. 5 декабря, на заседании 31-го Совета министров иностранных дел ОБСЕ, руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что не осталось сфер, где организация была бы хоть как-то полезна. Он также отметил, что институты объединения никак не реагируют на действия Киева в отношении русского языка.