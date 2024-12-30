Москва, 30 декабря, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Торговая сеть «Вкусвилл» временно прекратила продажу и поставки пельменей «Мясное ассорти» от ООО «Чали». Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Такие меры в компании приняли после получения 23 декабря информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции «Пельмени мясное ассорти, 1 кг», произведённых 7 ноября.

«В этот же день заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках», — процитировали «Известия» сообщение компании.

Во «Вкусвилле» сообщили, что отправили партию продукта питания на проверку после жалобы покупателя. Исследования проводились в двух независимых лабораториях, нарушений выявлено не было.

Уточняется, что в дополнение к уже проведённым проверкам запланированы ещё более тщательные проверки как самой продукции, так и поставщика. На данный момент продукцию из этой партии полностью изъяли из продажи, включая доставку и розничные магазины. Также временно приостановлены все новые поставки указанной продукции от этого поставщика.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями «Мясное ассорти», купленными во «Вкусвилле».

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября компания «Вкусвилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома» (МКД) и убрала продукцию этого производителя с полок своих магазинах, она также недоступна для онлайн-заказа. По словам представителя пресс-службы, ранее появившиеся в интернете сообщения об антисанитарии на производстве МКД потрясли многих покупателей и сотрудников компании.

В компании подчеркнули, что продукция этого производителя проходила регулярные проверки по контролю качества и с прошлого года было проведено 17 лабораторных исследований, показавших стабильное, без отклонений от нормы качество продукта. В августе поставщик также прошёл плановый аудит, и вопросов к санитарному состоянию его производства не было.

В сентябре Роспотребнадзор нашёл множество нарушений во время проверок одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи из села Красная Сопка в Красноярском крае. Как сообщил источник ИА Регнум, сотрудники ведомства обнаружили на фабрике крыс, муравьёв и дрозофил, а также выяснили, что ёмкости для мяса и теста мылись раствором с повышенным содержанием хлора, что могло сказаться на качестве продукции.