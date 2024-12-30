Сухум, 30 декабря, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Абхазия намерена прилагать усилия для укрепления отношений с Россией, заявил 30 декабря исполняющий обязанности главы республики Бадра Гунба.

Пресс-служба и. о. президента Абхазии/ТАСС

«Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — сказал он в новогоднем поздравлении президенту РФ Владимиру Путину.

Гунба также пожелал российскому лидеру здоровья и успехов в государственной деятельности, а жителям РФ — мира и процветания.

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