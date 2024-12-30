Москва, 30 декабря, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Многодетные матери и семьи из 19 регионов РФ отмечены государственными наградами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Некоторым из них глава государства присвоил звание «Мать-героиня».

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Бобровой Светлане Николаевне, Санкт-Петербург, Гордиенко Людмиле Анатольевне, Воронежская область, Куклиной Галине Авдалионовне, Владимирская область, Сапелкиной Елене Павловне, Тверская область», — отмечается в документе, который опубликовали на портале официальных правовых актов.

Ордена «Родительская слава» удостоили семьи: Ананьевых (Чувашия), Бобиковых (Рязанская область), Брянских (Санкт-Петербург), Морозовых (Свердловская область), Кунафиных (Башкирия), Соляковых (Рязанская область), Ражаповых (Башкирия), Радоновых (Свердловская область) и Маниных (Москва).

Кроме того, медалью ордена «Родительская слава» отмечены многодетные родители из Москвы, Северной Осетии, с Алтая, из Чувашии, Башкирии, Татарстана, Ростовской, Костромской, Тамбовской, Орловской, Воронежской, Рязанской и Курганской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 2024 год согласно указу главы государства был объявлен Годом семьи. 21 ноября 2024 года президент РФ отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов РФ. Награды получили родители из Воронежской, Курганской, Омской, Ленинградской, Курской областей и Чувашии.

20 декабря в ходе заседания Государственного совета, посвящённого вопросам поддержки семей в РФ, Путин подчеркнул, что многодетные семьи в России должны быть примером успеха и большого общественного признания. Он уточнил, что темы поддержки и защиты семьи крайне важны для решения демографических проблем в РФ.

Путин ранее не раз подчёркивал, что самая важная задача для государства — укрепление семей. В апреле 2024 года российский лидер поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.