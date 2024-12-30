Москва, 30 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Представители американской Коммунистической партии направили в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью. Об этом 30 декабря сообщил американский журналист Джексон Хинкл.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Мы, коммунисты, полностью поддерживаем специальную военную операцию», ― заявил в беседе с «РИА Новости» Хинкл.

Он отметил, что вклад партийцев пока небольшой, но они хотят улучшить жизнь людей и помочь им «в борьбе с агрессией НАТО». В партию гуманитарной помощи вошли сухое молоко, детские игрушки, а также подарки на Новый год, мясные консервы и медикаменты.

Журналист напомнил, что в прошлом Россия помогала США, в том числе в годы Гражданской войны, и сложившуюся сейчас в Донбассе ситуацию в партии воспринимают как возможность отблагодарить Россию.

Поставка прошла в координации с российской КПРФ.

Как сообщало ИА Регнум, представители Народного фронта в сентябре привезли в Курскую, Белгородскую и Воронежскую области гуманитарную помощь для многодетных семей, покинувших свои дома из-за обстрелов регионов со стороны Вооружённых сил Украины. Жители получили продукты питания, постельное бельё, посуду, одежду, игрушки для детей и бытовую технику.

Активисты луганского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2024 году включились в работу по оказанию гуманитарной помощи жителям ЛНР и участникам спецоперации. Они передали более тысячи единиц тактического снаряжения военнослужащим, продукты и теплые вещи жителям прифронтовых территорий.