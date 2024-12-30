Кишинёв, 30 декабря, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Кишинёв вместе с международными партнёрами подготовил план оказания гуманитарной помощи Приднестровью в условиях надвигающегося энергетического кризиса. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в соцсетях.

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa

28 декабря в пресс-службе российского «Газпрома» сообщили, что с 1 января 2025 года транзит газа в Молдавию будет остановлен из-за незакрытых страной долгов. Российская компания также оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с молдавского предприятия возмещения всех убытков, а также уплаты штрафов за нарушение обязательств по контракту.

«Сегодня я обсудила энергетическую ситуацию в стране с премьер-министром Дорином Речаном, спикером парламента Игорем Гросу и вице-премьером Олегом Серебряном. На правом берегу мы обеспечены природным газом на отопительный сезон и принимаем все меры для бесперебойной подачи электроэнергии. Для левобережья правительство совместно с партнёрами по развитию подготовило план оказания гуманитарной помощи нашим гражданам», — указала Санду в публикации.

По её словам, «Газпром» принял такое решение якобы, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в республике в 2025 году и чтобы помешать молдавскому курсу на евроинтеграцию. Также она отметила, что поставки газа на правый берег Днестра (основную территорию Молдавии) «Газпром» якобы прекратил ещё два года назад.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на сумму более 700 млн долларов. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга. В связи с неоплаченными поставками «Газпром» сократил суточный объём подачи газа в Молдавию на 30%.

Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Молдавия должна заплатить за поставки российского газа вместо того, чтобы «жаловаться» на выдуманный шантаж со стороны России. Санду продолжает «заигрывать» с представителями НАТО вопреки нейтральному статусу Молдавии, добавила дипломат.