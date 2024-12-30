Украинский дрон атаковал больницу в Алёшках, погиб замглавврача
Сальдо сообщил об атаке дрона ВСУ на районную больницу в Алёшках
Алёшки, Херсонская область, 30 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал Центральную районную больницу в городе Алёшки Херсонской области. Погиб заместитель главного врача, сообщил 30 декабря губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, целью варварской атаки киевского режима был главный врач больницы Владимир Харлан, переживший уже второе покушение. Он получил тяжёлые осколочные ранения.
«Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача», — написал Сальдо.
При атаке погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов.
Он родился в Алёшках и прожил здесь всю жизнь, посвятив её спасению других. Его смерть — невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона, добавил Сальдо.
Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря ВСУ атаковали Алёшки с помощью беспилотников-камикадзе. В результате атаки погибли три мирных жителя, ещё четверо получили тяжёлые ранения. Сальдо назвал атаку со стороны Украины бесчеловечной и подчеркнул, что она была направлена именно против мирного населения.
В конце августа пять украинских беспилотников атаковали Алёшкинскую ЦРБ. В результате пострадала медсестра. Помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения.