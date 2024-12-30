Алёшки, Херсонская область, 30 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал Центральную районную больницу в городе Алёшки Херсонской области. Погиб заместитель главного врача, сообщил 30 декабря губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Telegram/Владимир Сальдо

По его словам, целью варварской атаки киевского режима был главный врач больницы Владимир Харлан, переживший уже второе покушение. Он получил тяжёлые осколочные ранения.

«Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача», — написал Сальдо.

При атаке погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов.

Он родился в Алёшках и прожил здесь всю жизнь, посвятив её спасению других. Его смерть — невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона, добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря ВСУ атаковали Алёшки с помощью беспилотников-камикадзе. В результате атаки погибли три мирных жителя, ещё четверо получили тяжёлые ранения. Сальдо назвал атаку со стороны Украины бесчеловечной и подчеркнул, что она была направлена именно против мирного населения.

В конце августа пять украинских беспилотников атаковали Алёшкинскую ЦРБ. В результате пострадала медсестра. Помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения.