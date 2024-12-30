Москва, 30 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Актёра театра и кино Алексея Яничева задержали с наркотиками в центре Москвы. Об этом сообщил 30 декабря Telegram-канал «112».

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Яничев вызвал подозрение у сотрудников полиции на улице Покровке. При себе у 37-летнего актёра был пакетик с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что внутри находится кокаин.

«После этого Яничев сразу же сознался полицейским, что, да, наркотики его, приобрёл их ещё в мае», — говорится в сообщении.

В марте ИА Регнум сообщало, что в отношении Яничева возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Актёр дал подписку о невыезде. В ноябре 2023 года, по данным следствия, он нечаянно задушил друга, с которым находился в одной из квартир в столичном районе Хамовники. После произошедшего Яничев вызвал полицию, проверка показала, что умысла убивать приятеля у него не было.

Яничев — выпускник ГИТИС, он выступал в театре «Наш театральный проект». Актёр также работал моделью, в 2016 году снялся в фильме «Любовник». В одном из телеэфиров Яничев набросился на певца Рому Жукова. Себя он назвал возлюбленным его бывшей жены.