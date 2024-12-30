Москва, 30 декабря, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. Соответствующий указ 30 декабря размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Этой награды коллектив вуза удостоился за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования.

Также наград удостоились завкафедрой МГУ Игорь Абылгазиев и профессор факультета МГУ Олег Виханский. Им вручили ордена Александра Невского.

«[Наградить] за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу», ― говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 3 апреля присвоил звание Героя Труда академику Российской академии наук, ректору МГУ им. Ломоносова Виктору Садовничему. Ректора МГУ удостоили этого звания за выдающиеся заслуги в области науки, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность.

21 октября российский лидер наградил гендиректора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олега Добродеева орденом «За доблестный труд». Этой награды его удостоили за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу.