Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»
Москва, 30 декабря, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. Соответствующий указ 30 декабря размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Этой награды коллектив вуза удостоился за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования.
Также наград удостоились завкафедрой МГУ Игорь Абылгазиев и профессор факультета МГУ Олег Виханский. Им вручили ордена Александра Невского.
«[Наградить] за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу», ― говорится в тексте указа.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 3 апреля присвоил звание Героя Труда академику Российской академии наук, ректору МГУ им. Ломоносова Виктору Садовничему. Ректора МГУ удостоили этого звания за выдающиеся заслуги в области науки, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность.
21 октября российский лидер наградил гендиректора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олега Добродеева орденом «За доблестный труд». Этой награды его удостоили за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу.