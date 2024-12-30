Геническ, Херсонская область, 30 декабря, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Херсонской области Владимир Сальдо приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом губернатор региона сообщил 30 декабря.

Официальный Телеграм-канал губернатора Запорожской области

«Сергей Владиленович с огромным удовольствием исполнит желание 14-летней Владимиры из Геническа, мечтающей об электрогитаре», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что сам он осуществит мечту Ани и её брата Андрея, которым подарит игровой планшет и подобное устройство с наушниками. Кроме того, вместе с Кириенко и Сальдо в акции поучаствовали руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и участник программы «Время героев», председатель «Движения первых», Герой России Андрей Орлов.

Глава Росмолодёжи подарит семилетней девочке Николь велосипед. Орлов, в свою очередь, исполнит желание девятилетнего Ивана, мечтающего об электросамокате. Сальдо отметил, что взрослые, осуществляя такие мечты детей, испытывают огромное счастье. Он призвал всех сделать 2025 год незабываемым и радостным для ребят.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря в акции «Ёлка желаний» принял участие президент РФ Владимир Путин. Он прочитал открытки с пожеланиями, которые оставили дети в виде шаров на украшенном дереве.

Одной из тех, чью мечту исполнил глава государства, стала 10-летняя Маргарита из города Шебекино (Белгородская область). Девочка совершила тренировочный полёт на авиатренажёре «Сухой Суперджет 100». Для неё также устроили вертолётную экскурсию по Подмосковью.

23 декабря министр обороны России Андрей Белоусов снял с «Ёлки желаний» открытку Ивана из Тульской области. Ребёнок написал о мечте увидеть Санкт-Петербург. Белоусов также исполнит желания Егора и Виктории из Ростова-на-Дону. Ребята хотят побывать на параде 9 мая в Москве, который пройдёт в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

26 декабря в «Ёлке желаний» принял участие губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он снял с ёлки желание 12-летней Алисы, сообщившей о мечте побывать в роли телеведущей. Вместе с главой региона в акции поучаствовали секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко и депутат Госдумы от «Единой России» Александр Толмачёв.

Данильченко сняла два желания детей с «Ёлки желаний» — семилетнего Вадима, который мечтает о караоке-системе, и 13-летнего Даниила, попросившего электросамокат. Толмачёв снял с наряженного дерева три шарика, среди которых оказался шар 12-летнего Коли из Энергодара. Мальчик хочет посетить парк развлечений «Остров мечты».