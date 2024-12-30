Белгород, 30 декабря, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Заупокойная лития в память о мирных жителях Белгорода, погибших при обстреле ВСУ год назад, состоялась в центре города 30 декабря.

Павел Колядин/ТАСС

Она прошла на месте стихийного мемориала, созданного у «Сердца Белгорода». В рамках мероприятия выступил митрополит Белгородский и Старооскольский, глава Белгородской митрополии Иоанн.

Священнослужитель рассказал, что ему позвонил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который выразил соболезнования горожанам в связи с годовщиной трагедии. В панихиде принял участие глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Жители и гости города несут к мемориалу цветы, свечи и игрушки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков записал видеообращение, в котором почтил помять погибших при обстреле ВСУ год назад. Губернатор также проинформировал, что люди, получившие серьёзные ранения при той атаке, проходят реабилитацию.

ВСУ совершили массированный ракетный обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года. Удару, в частности, подвиглась Соборная площадь города. В результате нападения получили повреждения множество зданий: жилые дома, торговые центры, административные и социальные объекты. Минобороны РФ заявило, что российская система ПВО перехватила большую часть реактивных снарядов.

По официальным данным, обнародованным вечером 1 января 2024 года, в результате удара ВСУ погибли по меньше мере 25 человек, включая пятерых детей. Ещё более 100 человек пострадали. Президент России Владимир Путин назвал эту атаку терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным.