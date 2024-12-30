Ашхабад, 30 декабря, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Пассажиры авиакомпании «Туркменистан», купившие авиабилеты на рейсы Москва ― Ашхабад 30 и 31 декабря, смогут добраться до места назначения по альтернативному маршруту через Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Валерий Шарифулин/ТАСС Аэропорт Стамбула

Уточняется, что это касается пассажиров рейсов T5-708 и T5-704. В компании добавили, что вывоз пассажиров по маршруту Москва ― Стамбул ― Ашхабад организуют с привлечением стороннего перевозчика на участке между российской столицей и Стамбулом.

«Имеющиеся билеты действительны для перелёта без дополнительной оплаты», ― рассказали в компании.

Также отмечается, что багаж пассажиров будет зарегистрирован до конечного пункта, при этом виза для перелёта через Стамбул не потребуется.

Как передавало ИА Регнум, авиакомпания «Туркменистан» сообщила, что регулярные рейсы Ашхабад — Москва отменяются на месяц с 30 декабря. Причину приостановки авиасообщения в компании не назвали, пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию на фоне расследования катастрофы с пассажирским самолётом Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», произошедшей вблизи казахстанского Актау 25 декабря. Рейс Баку — Грозный разбился в 3 км от аэропорта Актау. Погибли 38 человек, в живых остались 29. Всего на борту самолёта было 16 граждан России, из них выжили девять человек.

28 декабря о приостановке полётов в Москву на месяц заявили в пресс-службе «Туркменских авиалиний». Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад отменили в период с 30 декабря текущего года по 31 января 2025 года.

Кроме того, до конца марта 2025 года приостановлены полёты в Россию израильской авиакомпании El Al.