Херсон, 30 декабря, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Херсонскую область и вместе с губернатором региона Владимиром Сальдо проверил строительство филиала арт-кластера «Таврида».

Telegram/Владимир Сальдо

«Первую образовательную смену в «Тавриде» планируем запустить во втором квартале 2025 года. Уже готовы домики для участников смен и техническая зона», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

На данный момент идёт благоустройство территории арт-кластера, строятся творческие мастерские и дополнительный жилой комплекс.

Помимо этого, Сергей Кириенко и Владимир Сальдо приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Кириенко исполнит желание ребёнка из Геническа, который мечтает об электрогитаре. Глава Херсонской области подарит двум детям планшеты и наушники.

Также они вручили подарки детям из многодетной семьи. Василий получил наборы по физике и химии, его младшая сестра — робота-собаку, а брат — конструктор.

Заместитель министра культуры Херсонской области Лариса Черевко 30 декабря получила от Сергея Кириенко государственную награду. Она выразила благодарность президенту России Владимиру Путину и добавила, что на данный момент в регионе работает 270 учреждений культуры. Этот показатель в два раза превышает тот, что был установлен в апреле 2023 года.

Кроме того, первый замруководителя администрации президента провёл встречу с активистами Движения Первых Херсонской области. Кириенко обсудил с ребятами возможности для получения грантов, а также рассказал о всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Ранее ИА Регнум передавало, что Сергей Кириенко посетил Запорожскую область, где встретился с молодёжью, а затем принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Он также посетил Энергодар и Запорожскую АЭС, где вместе с мэром города Эдуардом Сеновозом обсудил программу восстановления социальных объектов.