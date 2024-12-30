Москва, 30 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Полёт спецборта из России в США 26 декабря был связан с ротацией дипломатов. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолёт специального лётного отряда «Россия» Ил-96 два дня провёл в США, после чего вернулся в РФ. Воздушное судно вылетело из Петербурга в Нью-Йорк 25 декабря, после этого отправилось в Вашингтон и находилось там до 28 декабря, а затем снова вылетело в Нью-Йорк и оттуда вернулось в Россию.

«Очередная ротация дипломатов», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новым послом в США, вероятно, станет Александр Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД, бывший посол РФ в Канаде.

20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что кандидатура посла России в США уже выбрана и в обозримой перспективе можно ожидать его назначения. Песков уточнил, что имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся.

США выразили одобрение кандидатуры на пост российского посла в Вашингтоне, дата его отъезда планируется с учётом инаугурации избранного президента Дональда Трампа, сообщил в декабре глава МИД Сергей Лавров.

5 октября российское посольство в Вашингтоне проинформировало, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента Владимира Путина, который освободил Антонова от должности посла.