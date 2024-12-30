Тбилиси, 30 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Грузия сохраняет курс на евроинтеграцию и будет стремиться к вступлению в Европейский союз. Об этом заявил новый президент республики Михаил Кавелашвили в ходе своего первого публичного выступления.

Georgian Parliament/XinHua/Global Look Press Михаил Кавелашвили

«Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — сказал он.

Глава государства отметил, что членство в ЕС является историческим выбором грузинского народа. Также Кавелашвили заявил о намерении в приоритетном порядке выстраивать отношения с США и пообещал решить вопрос объединения республики мирным путём (речь идёт об Абхазии и Южной Осетии).

Как передавало ИА Регнум, Кавелашвили избрали президентом 14 декабря. Впервые выборы главы государства в Грузии проводили выборщики. Оппозиционные партии в выборах не участвовали, так как не признают парламентские выборы, прошедшие в октябре. Бывшая глава государства Саломе Зурабишвили встала на сторону оппозиции.

Новый президент официально вступил в должность 29 декабря, принеся присягу президента. А Зурабишвили после этого покинула резиденцию главы государства. Перед этим она заявила, что продолжит называть себя президентом, а инаугурацию считает пародией.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что Зурабишвили решила сама уйти из резиденции, так как в противном случае её бы выставили оттуда с позором. По его мнению, бывший президент ещё попытается что-то предпринять, но у неё нет реальных полномочий, поэтому население Грузии вряд ли последует за ней.