Вашингтон, 30 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Повышение потолка госдолга — одно из самых глупых политических решений, принятых Республиканской партией США за последние годы. Об этом избранный американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

По его словам, для такого решения не было никакой причины и партия ничего от этого не получила. Повышение потолка — главная причина отставки бывшего спикера палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти.

«Это была проблема [действующего президента Джо] Байдена, а не наша. Теперь это становится нашей проблемой», — написал Трамп.

Он напомнил о ситуации в 1929 году, когда началась Великая депрессия. Крах американского фондового рынка запустил мировой экономический кризис, который продлился десять лет.

Избранный президент обвинил демократов в безразличии к тому, что может произойти со страной. По его словам, даже новый кризис они бы предпочли благополучию Республиканской партии и именно они, демократы, виновны в потенциальной катастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в США впервые был отстранён спикер палаты представителей. Республиканца Кевина Маккарти сняли с должности по итогам голосования. На посту спикера Маккарти столкнулся с кризисом лимита госдолга. Закон, отменяющий лимит госдолга до 2025 года, позволил разрешить эту кризисную ситуацию.

К концу декабря 2024 года госдолг США вырос на $2,4 трлн с начала года и достиг $36 трлн.

По мнению американского предпринимателя Илона Маска, стране грозит банкротство, если власти не исправят проблемы с бюджетными расходами и не купируют рост госдолга.