* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Кабул, 30 декабря, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В Афганистане могут закрыть все национальные и иностранные неправительственные организации, в которых работают женщины. Об этом говорится в письме, опубликованном министерством экономики страны, сообщило ABC News.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS

Правительство находящегося у власти в стране движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в очередной раз отдало приказ о прекращении работы всех женщин в учреждениях, неподконтрольных талибам. В министерстве, которое отвечает за регистрацию, координацию, руководство и надзор за всей деятельностью, осуществляемой национальными и иностранными организациями, предупредили, что невыполнение приказа приведёт к тому, что НПО потеряют лицензию на деятельность в Афганистане.

«В случае отсутствия сотрудничества вся деятельность такого учреждения будет приостановлена, а лицензия на деятельность этого учреждения, выданная министерством, будет аннулирована», ― говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, газета Etilaatroz со ссылкой на указ верховного лидера Исламского эмирата Афганистан Хайбатуллы Ахундзада 29 декабря сообщила, что в Афганистане запретили смотреть на женщин в окнах домов. Отмечается, что лидер «Талибана» своим решением регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в жилых домах, чтобы женщин не было видно из окон соседского дома, когда они готовят или сидят.

24 сентября американская газета The Washington Post сообщила, что движение «Талибан» запретило мужчинам — гражданам Афганистана носить джинсы и модные стрижки. По данным газеты, запрет направлен на пресечение подражания в поведении «немусульманам».

В середине августа 2021 года после захвата власти в Афганистане талибы заверили, что женщины в Афганистане смогут учиться, им будет доступна работа по найму, однако они должны соблюдать определенные правила в одежде и носить чадру. Но по факту они наложили строгие ограничения на женщин и девочек. Им было объявлено, что за исключением медицины и некоторых других сфер, они не могут вернуться на работу. Кроме того, девочки старше 12 лет (шестой класс и старше) не могут ходить в школу, а гендерная сегрегация в университетах серьёзно ограничила доступ женщин к высшему образованию.