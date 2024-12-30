Москва, 30 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Цена доллара на Forex превысила 111 рублей, в то время как стоимость евро составила около 109 рублей. Такие курсы были зафиксированы в понедельник, 30 декабря, на площадке Investing.com.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Примерно в 12:30 (мск) доллар показал рост почти на 6% и превысил 111 рублей, а евро продемонстрировал снижение примерно на 1% и составил около 109 рублей.

При этом, согласно официальному курсу ЦБ России на 29 декабря, доллар стоит 101,68 рубля, а евро 106,1.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты до конца года. 10 декабря регулятор сообщил, что ситуацию с курсом рубля удалось отыграть назад, до значений, которые были до его падения в ноябре.