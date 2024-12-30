Москва, 30 декабря, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Новым генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Минобороны России назначен Игорь Маковский, сообщает 30 декабря «Коммерсантъ».

Артем Геодакян/ТАСС Игорь Маковский

По данным газеты, Игорь Маковский ранее служил в Вооружённых силах РФ, занимал пост председателя совета директоров ООО «Европейская промышленная группа», также был главой АО «Янтарьэнерго». Помимо этого, руководил компанией «Россети Центр», был отмечен орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Министр обороны России Андрей Белоусов 16 декабря назначен на должность председателя наблюдательного совета военно-строительной компании. Белоусов возглавит совет сроком на пять лет. Кроме того, полномочия бывшего министра обороны Сергея Шойгу как председателя набсовета досрочно прекращены.

На данный момент ряд экс-руководителей Военно-строительной компании МО, а также бывший замглавы российского оборонного ведомства Тимур Иванов находятся под следствием.

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в размере около 1,2 млрд рублей. По версии следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО. Сам Иванов не признаёт вину, его счета арестованы в рамках обеспечительных мер.