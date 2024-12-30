Москва, 30 декабря, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с рождественскими и новогодними праздниками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фицо тоже поздравил», — ответил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ТАСС.

Путин также поздравил и других лидеров дружественных стран, среди которых президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент и премьер Индии Драупади Мурма и Нарендра Моди, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНДР Ким Чен Ын и многие другие.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Песков сообщил, что президент не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством. Путин поздравит иностранных партнёров России, а также народы ряда стран, рассказал пресс-секретарь президента.

В декабре 2023 года глава государства также не стал поздравлять лидеров недружественных государств с Новым годом и Рождеством.