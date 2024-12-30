Симферополь, 30 декабря, 2024, 13:05 — ИА Регнум. В Крыму произошло массовое ДТП. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

МВД по Республике Крым

Как рассказал начальник Госавтоинспекции по Симферопольскому району майор полиции Дмитрий Гладкий, авария произошла около в 08:40 (мск) на автодороге Дубки ― Левадки, вблизи села Чистенькое. Здесь столкнулись 19 автомобилей. Причиной стал туман, указали в ГАИ.

«Предварительно, пострадали три человека», ― добавил Гладкий.

Обстоятельства автоаварии устанавливаются. На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 декабря федеральную трассу Р-255 «Сибирь» перекрыли под Красноярском из-за ДТП. Днём на 961-м км автодороги в Рыбинском районе столкнулись две грузовые машины и один легковой автомобиль «Тойота». В результате аварии грузовики загорелись.

14 декабря на 32-м км трассы М4 «Дон» в Домодедове столкнулись около 20 автомобилей. В аварию попали легковые и грузовые автомобили. Из-за ДТП было затруднено движение в сторону Москвы. Данных о пострадавших нет.