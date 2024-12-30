Киев, 30 декабря, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Для главы киевского режима Владимира Зеленского 2024 год стал трагическим, ведь он утратил легитимность как президент, а также ввязался в курскую аферу. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Год для Зеленского был трагическим. Во-первых, 21 мая он утратил легитимность. В отличие от президента РФ Владимира Путина, он испугался провести выборы, зная, что их проиграет. Во-вторых, он дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, ввязавшись в курскую афёру», — указал он в публикации.

Также, по словам Медведчука, Зеленский подорвал свои позиции в области международной дипломатии, предложив премьер-министру Словакии Роберту Фицо взятку в размере 500 млн евро из российских активов в обмен на его согласие на вступление Украины в НАТО.

Помимо этого, в своей статье он уточнил, что, несмотря на беспрецедентную в истории поддержку киевского режима со стороны коллективного Запада, Зеленский заявлял, что её объёмы недостаточны, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) терпели поражение за поражением, теряя бойцов и территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии о попытке подкупа Зеленским словацкого премьер-министра Фицо. Он также отметил, что на сегодняшний день коррупция является идеологией Украины.

Ранее Путин заявлял, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности. Единственным легитимным органом власти в этой стране сейчас является Верховная рада, отметил президент.